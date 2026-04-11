Karaman’da tefecilik operasyonuna: 10 tutuklama

Karaman’da tefecilere yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7’si kadın 39 şüpheliden 10’u tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, tefecilik ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerinin aklanması suçlarına karıştığı öne sürülen şahıslara yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda belirlenen adreslere eş zamanlı düzenlenen operasyonda 7’si kadın 39 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler, Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere İl Jandarma Komutanlığına götürüldü. Jandarmadaki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 10’u çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğerleri serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

