Mardin'de trafik kazası! Çok sayıda yaralı var

Mardin'in Artuklu ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 6’sı çocuk, 10 kişi yaralandı.

Kaza, öğleden sonra Artuklu ilçesine bağlı kırsal Sultanköy Mahallesi mevkisinde meydana geldi. Sürücülerinin isimleri ve plakaları öğrenilemeyen iki otomobil çarpıştı. Kazada otomobillerdeki Gülistan K. (45), Hivanur K. (12), Deniz K. (6), Ebrar C. (7), Arife C (39), Hamdiye T. (42), Mustafa T. (11), Bahoz T. (12), Azat U. (24) ve Zozan U. (14) yaralandı.

HASTANEYE KALDIRILDILAR

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalesinin ardından Mardin Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

trafik kazası Mardin
