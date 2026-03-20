HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karaman’da tüfekle rastgele ateş açıldı: Araç ve ev zarar gördü

Karaman’da kimliği belirsiz kişi veya kişilerce tüfekle rastgele ateş açılması sonucu otomobil ile bir evin pencere panjuru zarar gördü.

Olay, sabaha karşı saat 05.00 sıralarında Gazidükkan Mahallesi 115. Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerine gelen kimliği belirsiz kişi veya kişiler, yanlarında getirdikleri tüfekle çevreye rastgele ateş açtı. Silah seslerini duyan mahalle sakinlerinin ihbarı üzerine adrese polis ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen ekiplerce yapılan incelemede, tüfekten çıkan saçmaların sokak üzerinde park halindeki bir otomobile ve bir evin pencere panjuruna isabet ederek zarar verdiği tespit edildi. Olay yeri inceleme ekipleri, sokak üzerinde ve zarar gören araçla evde detaylı inceleme yaparak boş kovanları topladı.

Polis, çevreye ateş açarak kaçan şüpheli veya şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Deprem şehitliğinde hüzünlü bayramDeprem şehitliğinde hüzünlü bayram
Ahşap ev alev topuna döndüAhşap ev alev topuna döndü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Karaman
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran, Netanyahu'nun konuşması sırasında İsrail'e füzelerle saldırdı

ABD'den Kuveyt, BAE ve Ürdün'e 16 milyar dolarlık silah satışı

Samsunspor kazanarak veda etti! R.Vallecano'ya elendi...

Ava Yaman'ın konuşmasına babası izin vermedi! Yaşı merak edildi

Gram altında düşüş! İşte çeyrek altın fiyatı

'Dengeler değişiyor' Zafer Ergezen altın için en kritik seviyeyi verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.