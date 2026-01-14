Karaman’da yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya yem bırakıldı

Karaman’ın Kazımkarabekir ilçesinde, etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan yaban hayvanları ve kuşlar için doğaya yem bırakıldı.

İlçede yüksek kesimler ve kırsal alanlarda Karaman İl Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerce gerçekleştirilen çalışmada, özellikle kar örtüsü altında kalan bölgelerde kuşlar ve yabani hayvanların beslenmesine katkı sağlandı. Yetkililer, olumsuz hava şartlarının devam etmesi halinde benzer çalışmaların sürdürüleceğini belirterek, vatandaşlara da doğadaki canlılara karşı duyarlı olunması çağrısında bulundu.

Kaynak: İHA