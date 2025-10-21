'Karambol' için geri sayım başladı! Meteoroloji'den 9 il için sarı kodlu uyarı! Yağmur, fırtına, kar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'nun batısı ile gece saatlerinde Marmara'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kıyı Ege, Osmaniye, Hatay kıyıları, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Van ve Hakkari'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken rüzgarın genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

9 İLDE SARI KODLU ALARM!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü gök gürültülü sağanak yağış beklenen 9 il için 'sarı kodlu' uyarıda bulundu.

Uyarı yapılan iller arasında, Adana, Aydın, Hatay, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Siirt, Şırnak ve Osmaniye yer aldı.

'KARAMBOL' İÇİN TARİH VERİLDİ

Hava Forum'un X hesabında ay sonu işaret edilerek sezonun ilk soğuk hava dalgasının yolda olduğuna dair paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Yurttaşları mutlu edecek gelişmeler var. Balkanlar sezonun ilk soğuk hava dalgası için hazırlık yapıyor. Ay sonu soğuk, yağmur, fırtına, kar karışımlı 'karambol' yaşayabiliriz." sözlerine yer verildi.