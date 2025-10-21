HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

'Karambol' için geri sayım başladı! Meteoroloji'den 9 il için sarı kodlu uyarı! Yağmur, fırtına, kar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü hava durumu tahminlerini yayımladı. Yapılan tahminlere göre gök gürültülü sağanak yağış beklenen 9 il için 'sarı kodlu' uyarı yapıldı. Sezonun ilk soğuk hava dalgasının yolda olduğu belirtilirken, soğuk, yağmur, fırtına, kar karışımlı 'karambol' için tarih verildi. İşte il il hava durumu tahminleri...

'Karambol' için geri sayım başladı! Meteoroloji'den 9 il için sarı kodlu uyarı! Yağmur, fırtına, kar...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Ege, Akdeniz, Doğu Anadolu'nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu ve İç Anadolu'nun batısı ile gece saatlerinde Marmara'nın doğusunun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların; Kıyı Ege, Osmaniye, Hatay kıyıları, Bitlis, Şırnak ve Siirt çevreleri ile Van ve Hakkari'nin batı ilçelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Sabah ve gece saatlerinde Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzeydoğusunda pus ve yer yer sis bekleniyor.

Karambol için geri sayım başladı! Meteoroloji den 9 il için sarı kodlu uyarı! Yağmur, fırtına, kar... 1

Hava sıcaklıklarının mevsim normalleri civarında seyretmesi beklenirken rüzgarın genellikle güney ve doğulu yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

9 İLDE SARI KODLU ALARM!

Karambol için geri sayım başladı! Meteoroloji den 9 il için sarı kodlu uyarı! Yağmur, fırtına, kar... 2

Meteoroloji Genel Müdürlüğü gök gürültülü sağanak yağış beklenen 9 il için 'sarı kodlu' uyarıda bulundu.

Uyarı yapılan iller arasında, Adana, Aydın, Hatay, İzmir, Manisa, Kahramanmaraş, Siirt, Şırnak ve Osmaniye yer aldı.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

'KARAMBOL' İÇİN TARİH VERİLDİ

Hava Forum'un X hesabında ay sonu işaret edilerek sezonun ilk soğuk hava dalgasının yolda olduğuna dair paylaşım yapıldı.

Paylaşımda, "Yurttaşları mutlu edecek gelişmeler var. Balkanlar sezonun ilk soğuk hava dalgası için hazırlık yapıyor. Ay sonu soğuk, yağmur, fırtına, kar karışımlı 'karambol' yaşayabiliriz." sözlerine yer verildi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uyuşturucu ve silah bulunduran 7 şüpheli jandarma tarafından yakalandıUyuşturucu ve silah bulunduran 7 şüpheli jandarma tarafından yakalandı
Uzman isim "400 senedir deprem olmadı" diyerek orayı işaret ettiUzman isim "400 senedir deprem olmadı" diyerek orayı işaret etti

Anahtar Kelimeler:
meteoroloji yağmur Fırtına kar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

Aile faciası! Oğlunu katletti, eşi hayatta kalma savaşı veriyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

İsmail Saymaz duyurdu! Ümit Dikbayır CHP'ye katılıyor

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

Balıkçı Köyünden Şampiyonlar Ligi'ne! İsveç Ligi'nde şampiyon oldu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

56 yaşında! Derin dekolteli mayosuyla yıllara meydan okudu

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

300 TL'den 70 TL'ye düşünce çiğ çiğ yedi!

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var' Ev almak isteyenler dikkat 'Bu fiyatların çok üzerinde olacak'

'Altından kar elde eden oraya yöneldi! Çok ilgi var' Ev almak isteyenler dikkat 'Bu fiyatların çok üzerinde olacak'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.