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Karamürsel'de vahşet: Karısının gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü

Kocaeli'nin Karamürsel ilçesinde karısının gözleri önünde bıçaklanan Uğur Deniz, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Vatandaşlar sağlık ekiplerinin geç geldiğini iddia etti.

Karamürsel'de vahşet: Karısının gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü

Olay, Karamürsel Kayacık Mahallesi, İnönü Caddesi’ndeki halı sahalar mevkiinde meydana geldi. Eşiyle birlikte sahilde yürüyen Uğur Deniz (35) daha önce kavga ettiği ileri sürülen Ersin K. ile karşılaştı. Yanındaki bıçağı çıkartan zanlı, Uğur Deniz'i eşinin gözleri önünde bıçakladı. Ağır yaralanan Uğur Deniz Karamürsel Devlet Hastanesi’ne sevk edildi. Deniz, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Karamürsel de vahşet: Karısının gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü 1

"KANLAR İÇERİSİNDE KOŞARAK YARDIM İSTEDİ"

Olayın ardından yaşananlara şahit olan bir vatandaş, "Eşimin arkadaşlarıyla halı sahasını izlemeye gittim. Yaralanan vatandaş kanlar içerisinde koşarak yardım istedi. Arkasından insanlıktan nasibini almamış o cani elinde kanlı bıçağı ile geldi. Yanımda arkadaşımla olay yerinden kaçtık. Bekçiler caniyi gözaltına aldı. Ambulans çok geç geldi. Olaydan 20 dakika sonra geldiler. Eğer o genç adama bir şey olursa, sorumlusu geç gelen ambulanstır" dedi.

Karamürsel de vahşet: Karısının gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü 2

Polis ekipleri sahilde delil araştırması yaparken, olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Kocaeli kavga
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