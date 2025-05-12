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Karamürsel sahili müsilajla kaplandı

Kocaeli’nin Karamürsel sahili müsilajla kaplandı.

Karamürsel sahili müsilajla kaplandı
Çiğdem Sevinç

Kocaeli’nin Karamürsel sahili müsilajla kaplandı. Müsilaj sebebiyle teknelerde motor arızalanmaları oluşmaya başladı.

Kocaeli’nin Karamürsel sahilinde etkili olan müsilaj, denizcilik faaliyetlerini olumsuz etkiliyor. Son günlerde Karamürsel sahilinde artış gösteren deniz salyası (müsilaj), tekne motorlarında devridaim lastiklerini tıkayarak arızalara yol açıyor. Yetkililerden temizlik ve çözüm talep eden sahil esnafı ve balıkçılar, yaz sezonuna girilirken gerekli önlemlerin acilen alınmasını istiyor. Müsilaj sebebiyle oluşan çirkin manzara görüntülendi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli
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