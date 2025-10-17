Karapınar'da tır ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Kaza, Karapınar Ereğli kara yolu Emirgazi Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Karapınar'dan Ereğli ilçesi yönüne seyreden C.Y. idaresindeki tır, kavşakta kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada Ambar köyü istikametinden Karapınar yönüne geçiş yapmak isteyen M.K. yönetimindeki otomobil, tır ile çarpıştı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, tır ve otomobilde maddi hasar meydana geldi. Kaza ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır