Putin ve Trump yaptıkları telefon görüşmesinde İran ve Ukrayna’yı ele aldı

ABD Başkanı Donald Trump ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Rusya Devlet Başkanı Dış Politika Danışmanı Yuri Uşakov, telefon görüşmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Görüşme, İran'ın etrafındaki çatışma ve Ukrayna'daki müzakereler üzerine odaklandı.

RUS LİDER PUTİN İLE ABD LİDERİ TRUMP ARASINDA TELEFON GÖRÜŞMESİ

Liderler, İran'daki durum hakkında önemli ve faydalı görüş alışverişinde bulundu. Putin, İran'daki çatışmanın hızlı siyasi ve diplomatik çözümü için bir dizi hususu dile getirdi. Putin, Ukrayna'daki çatışmanın çözümünde ABD'nin ve bizzat Trump'ın arabuluculuk çabalarını övdü" ifadelerini kullandı.

YAKLAŞIK 1 SAAT SÜRDÜ

Uşakov, görüşme talebinin Trump’tan geldiğini ifade ederken, görüşmenin yaklaşık 1 saat sürdüğünü ve görüşmenin son derece samimi olduğunu vurguladı.

