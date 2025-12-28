HABER

Karapınar’da iki kamyonet çarpıştı: 2 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Kaza, İnönü Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.U. yönetimindeki ,kamyonet ile Y.Ö. idaresindeki ,kamyonet çarpıştı. Kazada iki aracın sürücüsü de yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan her iki araç sürücüsü, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

