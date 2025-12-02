HABER

Karapınar’da kan bağışı etkinliği

Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu'nda düzenlenen kan bağışı kampanyasında bir günde 102 ünite kan toplandı.

Karapınar’da kan bağışı etkinliği

Konya’nın Karapınar ilçesinde kan bağışı etkinliğinde 1 günde 102 ünite kan bağışlandı.

Selçuk Üniversitesi Karapınar Aydoğanlar Meslek Yüksekokulu’nda düzenlenen kan bağışı kampanyasında bir günde 102 ünite kan toplandı.

Karapınar’da kan bağışı etkinliği 1

Akademik ve idari personel ile öğrencilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte, öğrenciler kan vermenin hem sağlık açısından faydalı olduğunu hem de ihtiyaç sahiplerine umut olmanın mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti. Okul yönetimi ise, kan bağışının toplumsal dayanışmanın önemli bir örneği olduğunu belirterek tüm bağışçılara teşekkür etti.

Kaynak: İHA

Konya
