Karapınar’da minikler yeşil çevre için fidan dikti

Konya’nın Karapınar ilçesinde öğrenci ve veliler, "Yeşil Gelecek İçin Minik Eller İş Başında" sloganıyla fidan dikti.

TÜBİTAK projesi kapsamında Karapınar TOOB İlkokulu’nda düzenlenen etkinlikle "Minik Eller Yeşil Yarınlar" ve "Bir Fidan da Bizden" sloganlarıyla öğrenciler hem eğlendi hem de doğa ve çevre bilinci konusunda farkındalık kazandı. Karapınar Kaymakamı Şenol Öztürk, etkinliğe katılarak öğrencilerle birlikte fidan dikti. Çocukların çevreye duyarlı bireyler olarak yetişmesinin gelecek için en büyük teminat olduğunu ifade eden Kaymakam Öztürk, ilçe genelinde doğaya katkı sağlamak ve çevre bilincini aşılamak amacıyla bu tür etkinlikleri desteklediklerini belirtti.

(İHA)