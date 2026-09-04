Karapınar’da ot yangını paniği

Konya’nın Karapınar ilçesinde çıkan ot yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü.

Yangın, ilçedeki Organize Sanayi Bölgesi içerisinde, yol kenarında bulunan otluk alanda çıktı. Edinilen bilgiye göre, otların yanmaya başlaması üzerine çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri, yangının kara yolu üzerinde bulunması ve Organize Sanayi Bölgesi’ndeki iş yerleri için risk oluşturması nedeniyle kısa sürede müdahalede bulundu. Ekiplerin çalışması sonucu yangın, büyümeden ve çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır