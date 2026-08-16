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Karapınar’da zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

Konya’nın Karapınar ilçesinde meydana gelen zincirleme trafik kazasında 9 kişi yaralandı.

Karapınar’da zincirleme trafik kazası: 9 yaralı

Kaza, Emirgazi kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Ç. idaresindeki otomobil ile S.Y. yönetimindeki otomobil ve sürücüsü henüz belirlenemeyen otomobil birbirine çarptı. Kazada otomobil sürücüsü S.Y. ile araçta bulunan M.E.B., M.Ç.G. ve Ş.B. yaralandı. Diğer otomobilde bulunan aynı aileden sürücü A.Ç., F.Ç., S.Ç. ve H.Y.Ç. ile kimliği tespit edilemeyen bir kişi kazada yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekipleri tarafından olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Karapınar Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Karapınar’da zincirleme trafik kazası: 9 yaralı 1

Karapınar’da zincirleme trafik kazası: 9 yaralı 2
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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