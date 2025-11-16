HABER

Karapürçek'in sosyal yaşamına değer katacak proje hızla yükseliyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin bir süre önce inşaatına başladığı, ilçedeki binlerce kişinin sosyal hayatına değer katacak, Karapürçek Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) projesinde yüzde 30 seviyesi aşıldı.

Karapürçek SGM, ilçede yaşayan çocukların geleceğine yön verecek, binlerce kişinin hayatına dokunacak çok yönlü bir proje olarak hizmete alınacak. Projede çalışmalar devam ederken, temel inşaatının tamamlanmasının ardından uzun ömürlü olması için korozyona karşı yalıtım sistemleri uygulaması yapıldı.

Kalıp ve kolon imalatları devam eden projede yüzde 30 seviyesi aşıldı. Bölgenin sosyal dokusuna değer katacak, sosyal hayatı canlandıracak projede birçok dalda eğitimler, etkinlikler ve mesleki deneyimler aktarılacak. İçerisinde yer alan sosyal bölümlerde ise vatandaşlar keyifle vakit geçirecek, sosyal ilişkiler güçlenecek.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

