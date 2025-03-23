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  4. Karar beklenirken İmamoğlu son mesajını paylaştı! Özel bu sözlerle duyurdu: Destek olmaya gittik, destek gördük çıktık

Karar beklenirken İmamoğlu son mesajını paylaştı! Özel bu sözlerle duyurdu: Destek olmaya gittik, destek gördük çıktık

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
23.03.2025 08:39
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İçlerinde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 92 kişi tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi. İmamoğlu'nun mahkemedeki ifadesi biterken herkes çıkacak kararı bekliyor. CHP lideri Özgür Özel ise İmamoğlu ile 5-6 dakikalık görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi ve "Bu sürecin Türkiye için büyük bir uyanışa sebebiyet verdiğini gördüğünü, mutlu olduğunu söyledi. Kendisinin güçlü olduğunu, herkesin güçlü olmasını istedi. Destek olmaya gittik, destek gördük çıktık" dedi.

Karar beklenirken İmamoğlu son mesajını paylaştı! Özel bu sözlerle duyurdu: Destek olmaya gittik, destek gördük çıktık

İstanbul'da başlatılan 'yolsuzluk' ve 'terör' soruşturması kapsamında içlerinde İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da bulunduğu 92 kişinin tutuklanması talep edildi.

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ÖZGÜR ÖZEL VE DİLEK İMAMOĞLU, EKREM İMAMOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ

İmamoğlu'nun mahkemedeki ifadesi sona ererken, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve Dilek İmamoğlu, İmamoğlu ile 5-6 dakikalık kısa bir görüşme gerçekleştirdi. Özel, İmamoğlu'nun son mesajını paylaştı ve oyunu kullanmak için Saraçhane'ye doğru yola çıktı.

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Özel'in açıklamaları şu şekilde:

"Tekrar geleceğiz, kararın açıklanmasına 2 - 2,5 saat var. Daha bitmemiş ifadeler var. Onun için oyunu kullanmaya gidiyor. Ben Saraçhane'ye gidiyorum. Ben 1 saat sonra dilek hanım da yaklaşık 1.5 saat sonra burada olacak.

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"BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE NE İSTEDİĞİMİZİ ANLATTIK"

Birileri ülkenin huzurunu kaçırmaya çalışıyorlar. Biz 4 gece üst üste birlik ve beraberlik içinde ne istediğimizi anlattık. Bütün üyelerimizi ve değerli vatandaşlarımızı evlerine bayrak asmaya oylarını kullanmaya davet ediyoruz. Ben Saraçhane'de Dilek Hanım kayıtlı olduğu sandıkta kullanmak zorunda Beylikdüzü'ne gidecek.

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"TÜRKİYE İÇİN BÜYÜK BİR UYANIŞA SEBEBİYET VERDİĞİNİ GÖRDÜĞÜNÜ, MUTLU OLDUĞUNU SÖYLEDİ"

Ekrem Bey'in ifadesi bittikten sonra hakime hanım içeri davet etti. 5-6 dakika sohbet ettik. Ekrem Bey her zamanki gibi yüksek motivasyon ve enerjiyle ailesini en kötüsünü hazırlayıp ama bu sürecin Türkiye için büyük bir başarıya, uyanışa sebebiyet verdiğini gördüğünü, mutlu olduğunu söyledi.

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"DESTEK OLMAYA GİTTİK, DESTEK GÖRDÜK ÇIKTIK HEPİMİZ"

Herkese selam söyledi, kendisinin güçlü olduğunu, herkesin güçlü olmasını istedi. Biz destek olmaya gittik destek gördük çıktık hep birlikte"

Dilek İmamoğlu ise, "Cumhurbaşkanı adayını seçmek için oyumu kullanmaya gidiyorum.Herkesi oyunu kullanmaya davet ediyoruz" dedi.

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