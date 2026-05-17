HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Karasu Nehri taştı, ekili alanlar suya gömüldü

Erzincan’ın Tercan ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar, tarım arazilerinde su baskınlarına neden oldu.3

Karasu Nehri taştı, ekili alanlar suya gömüldü

3 gündür devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle Kargın beldesi ile Büklümdere, Edebük ve Bağpınar köylerinde su baskınları meydana geldi.
Yağışların ardından Karasu Nehrinin su seviyesinin yükselmesiyle, nehir kenarındaki ekili araziler sular altında kaldı. Bölgede hububat, şeker pancarı ve yonca ekili tarlaların zarar gördüğü bildirildi.

Devlet Su İşleri (DSİ) ekipleri bölgede su tahliye çalışmalarına başlarken, suyun çekilmesinin ardından Erzincan Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ekiplerince hasar tespit çalışmalarının yapılacağı öğrenildi.

Öte yandan Tercan Barajı’nda doluluk oranı yüzde 100’e ulaştı. Yetkililer, vatandaşların güvenliği için baraj ve dere kenarlarına yaklaşılmaması yönünde uyarılarda bulundu.

Karasu Nehri taştı, ekili alanlar suya gömüldü 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Acılı kardeş isyan etti: 'Ablam çıplak halde düşmüş'Acılı kardeş isyan etti: 'Ablam çıplak halde düşmüş'
Sokak ortasında rastgele ateş açtı, 2 kişiyi yaraladıSokak ortasında rastgele ateş açtı, 2 kişiyi yaraladı

Anahtar Kelimeler:
Erzincan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Mezarlıktaki plastik varilde 21 insan cenini bulundu

Rasim Ozan Kütahyalı telefonun şifresini vermedi! "Soruşturmadaki deliller çok sağlam"

Rasim Ozan Kütahyalı telefonun şifresini vermedi! "Soruşturmadaki deliller çok sağlam"

Deniz Hümmet!, Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!

Deniz Hümmet!, Jorge Jesus ve Ronaldo'yu yıkıp kupayı kaptı!

Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Hastaneden açıklama geldi

Yoğun bakıma kaldırılmıştı! Hastaneden açıklama geldi

Başlamasına 7 gün kala patlama yaşandı!

Başlamasına 7 gün kala patlama yaşandı!

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

A101'e kıyma makinesi geliyor! 21 Mayıs 2026 A101 kataloğu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.