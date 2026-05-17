Siirt’te ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı

Edinilen bilgilere göre, dün akşam saatlerinde Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne hasta sevki yapan ambulans, çevreyolu kavşağında bir araçla kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle ambulans ve araçta maddi hasar meydana gelirken, kazada ambulansta bulunan 3 sağlık çalışanı ile otomobil sürücüsü yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır