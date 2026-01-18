HABER

Karayolları ekipleri karla mücadele için seferber oldu

Erzurum’un Aşkale ilçesinde gece boyunca etkisini artıran yoğun kar yağışı ilçe genelinde hayatı olumsuz etkiledi. Aşkale 121. Karayolları ekipleri, yolların kapanmaması için seferber oldu.

Yoğun kar yağışıyla birlikte Aşkale 121. Karayolları ekipleri, yolların ulaşıma kapanmaması için kar temizleme ve tuzlama çalışmalarına başladı. Akşam saatlerinde başlayan çalışmalar devam ediyor.
İlçe merkezinde kar kalınlığı 15 santimetreyi aşarken, yüksek kesimlerde ise yer yer 1 metreye yakın kar yağdığı öğrenildi. Özellikle Tepebaşı, Kopdağı ve İspir ayrımı - Rize kent arası gibi önemli geçit ve güzergâhlarda kar temizleme ve tuzlama çalışmaları aralıksız devam ediyor.
Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve tipi riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Karayolları ekiplerinin, yolların açık tutulması için mesai mefhumu gözetmeden çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.

Kaynak: İHA

