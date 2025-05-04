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Karbonmonoksit gazından zehirlenen gazi ve eşi toprağa verildi

Kırıkkale'nin Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyünde, karbonmonoksit gazından zehirlenerek hayatını kaybeden gazi ve eşi, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

Karbonmonoksit gazından zehirlenen gazi ve eşi toprağa verildi

Olay, dün akşam saatlerinde Yahşihan ilçesine bağlı Irmak köyü Yeşilöz mevkisindeki bir ikamette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gazi Celal Türkoğlu (67) ve eşi Sündüs Türkoğlu (64), ikamet ettikleri evde karbonmonoksit gazından zehirlendi. Yakınları tarafından durumun fark edilmesi üzerine 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunuldu. Sağlık ve jandarma ekiplerinin olay yerine intikal etmesiyle yapılan kontrolde, Türkoğlu çiftinin hayatını kaybettiği belirlendi. Jandarma ekipleri tarafından evde geniş çaplı inceleme yapıldı. Cenazeler, otopsi için Kırıkkale Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.
Otopsi işlemlerinin ardından Türkoğlu çifti, Irmak köyünde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına katılan Kırıkkale Valisi Mehmet Makas, yakınlarına başsağlığı diledi.
Celal Türkoğlu'nun askerlik hizmeti sırasında gözünden yaralanması nedeniyle 2023 yılında "gazi" unvanı aldığı öğrenildi.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Kırıkkale
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