Karda araba nasıl kullanılır? Karda araba sürme teknikleri nelerdir?

Yağmur, yoğun kar yağışı ve bu nedenlerle yollarda oluşan buzlanmalar araç sahiplerini, sürücüleri, yolcuları ve yayaları ciddi riskler altına sokabilmektedir. Olası can ve mal kayıplarının önüne geçebilmek için özellikle kar ve yağmur yağışlı günlerde alınması gereken bazı önlemler bulunur. Sürücülerin bu önlemleri alması ve kurallara dikkat etmesi son derece hayati önem taşır.

Karda araba nasıl kullanılır?

Karda araç kullanmak için araç sürme konusunda bilgiye ve pratikliğe sahip olmak gerekir. Ayrıca trafikte düzeni ve güvenliği sağlamak amacı ile oluşturulmuş olan bazıları cezai yaptırımlar da arındıran kurallara uymak da son derece önemlidir.

Kış aylarında kar yağışlı olan ya da yoğun kar yağışı nedeni ile buz tutmuş yollarda, sisli günlerde araç kullanmak sürücüler için oldukça zor bir durumdur. Bu yüzden alınması gereken önlemler vardır. Bu önlemlerden bazıları ise şu şekildedir:

Araçların bakımlarını düzenli olarak yaptırmak

Kış lastiklerini dört tekerleğe de taktırmak

Kar yağışının ve buzlanmanın çok fazla olduğu zamanlarda zincir kullanmak

Karlı zeminlerde araç kullanma konusunda bilgi sahibi olmak

Direksiyon hâkimiyetini ve yol konsantrasyonunu kaybetmemek

Karda araba sürme teknikleri nelerdir?

Karda araba sürmek çok zorlu olsa da alınabilecek bazı önlemler ve dikkat edilecek hususlar göz önünde bulundurularak bu zorlu süreç kolaylıkla atlatılabilir. Özellikle sisli, puslu, yağmur, kar ve tipi yağışlı günlerde ve yoğun kar yağışı nedeni ile buz tutmuş olan yollarda sürücülerin işi oldukça zordur. Bu yüzden karda araba sürmek için bazı teknikler geliştirilmiştir.

Aracın bakımlarını düzenli olarak yaptırmak bu noktada çok büyük önem taşır. Kış bakımı araç için özel bir durumdur ve araçlar her mevsim için özel olarak bakıma alınmalıdır.

Şu teknikler de karlı ve buzlu havada risk almadan ve can güvenliğini tehlike altına atmadan araç sürmek için gerekli ve önemli olmaktadır: