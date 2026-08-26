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Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 2 kardeş öldü, 2 yaralı

Manisa'nın Demirci ilçesinde, şerit ihlali nedeniyle iki otomobilin çarpıştığı kazada Erol Uçar (56) ile kardeşi Nurten Erdoğan (54) hayatını kaybetti, diğer araçta bulunan 2 kişi de yaralandı.

Manisa'da iki otomobil çarpıştı: 2 kardeş öldü, 2 yaralı

Kaza, saat 13.30 sıralarında Sındırgı-Simav kara yolunun Manisa'nın Demirci ilçesi Söğütçük Mahallesi kesiminde meydana geldi. Sındırgı'dan Simav yönüne giden Erol Uçar yönetimindeki 10 ZD 808 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu karşı yönden gelen Murathan Gökçe (44) idaresindeki 06 MGG 62 plakalı otomobille çarpıştı.

Manisa da iki otomobil çarpıştı: 2 kardeş öldü, 2 yaralı 1

MANİSA'DAKİ FECİ KAZA İKİ KARDEŞİ HAYATTAN KOPARDI

Şerit ihlali nedeniyle meydana gelen kaza yerine sağlık, jandarma ve olay yeri inceleme ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde otomobil sürücüsü sürücü Erol Uçar ile yanındaki kardeşi Nurten Erdoğan'ın yaşamını yitirdiği, diğer otomobilin sürücüsü Murathan Gökçe ile yanında bulunan Cihan Gökçe (34) yaralandı. Ambulansla Simav Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu, hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.

NAAŞLARI MORGA KALDIRILDI

Kazada ölen 2 kardeşin cansız bedenleri, savcı ve jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından otopsi için Demirci Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaza nedeniyle ulaşımın bir süre kontrollü sağlandığı yolda, araçların çekilmesinin ardından trafik 1 saat sonra normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.

26 Ağustos 2026
26 Ağustos 2026

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Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Manisa kaza
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