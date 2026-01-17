HABER

Karda kayan tır yolu trafiğe kapattı

Bartın'da geri dönüşüm tesisine iş makinesi götüren bir tır, kar nedeniyle kayarak Bartın-Amasra eski yolunu ulaşıma kapattı. Tır yaklaşık 2.5 saat sürenin ardından kurtarılarak, yol yeniden trafiğe açıldı.

Zonguldak'tan Bartın'daki Çöp Depolama ve Geri Dönüşüm Tesisi'ne iş makinesi taşıyan bir tır, yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayarak yolu ulaşıma kapattı.

Bartın -Amasra eski kara yolu Kazpınarı köyü mevkisinde meydana gelen olayın ardından bölgeye jandarma ve karla mücadele ekipleri yönlendirildi. Yaklaşık 2.5 saat trafiğe kapatılan yoldaki tırı kurtarmak için iş makineleri ile yoğun bir çalışma başlatıldı. Jandarma ekipleri tarafından ise alınan güvenlik tedbirleri ile trafik tünel yoluna yönlendirildi. Kar küreme ve tuzlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından üstünde iş makinesi bulunan tır, tesise ulaştırıldı.

Yaklaşık 2.5 saat süren çalışmaların ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Bartın Tır kaza
