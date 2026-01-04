Karda mahsur kalan tır belediye ekipleriyle kurtarıldı

Giresun’dan İç Anadolu Bölgesi’ne ulaşımda önemli güzergahlardan biri olan Giresun-Şebinkarahisar yolu üzerinde yaşanan olumsuzluklara karşı Yavuzkemal Belde Belediyesi ekipleri 7/24 esasına göre karla mücadele ve yol yardım çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle özellikle ağır tonajlı araçların risk yaşadığı bölgede, belediyeye bağlı ekipler iş makineleriyle yol açma, tuzlama ve kurtarma çalışmalarını eş zamanlı olarak yürütüyor. Yavuzkemal Belde Belediyesi’nin aldığı tedbirler sayesinde, tır ve kamyon sürücülerinin yolda mahsur kalmasının önüne geçiliyor.

Bu kapsamda, dün gece saatlerinde yoğun kar yağışı nedeniyle yolda ilerlemekte güçlük çeken ve mahsur kalan bir tır sürücüsünün imdadına belediye ekipleri yetişti. Bölgeye sevk edilen iş makineleriyle yapılan çalışmalar sonucu tır güvenli şekilde kurtarılarak yoluna devam etmesi sağlandı.

Yetkililer, kar yağışının etkisini sürdürdüğü yüksek rakımlı bölgelerde sürücülerin dikkatli olmaları, zincirsiz yola çıkmamaları ve yapılan uyarılara riayet etmeleri gerektiğini belirtirken, Yavuzkemal Belde Belediyesi ekiplerinin muhtemel olumsuzluklara karşı hazır beklediğini vurguladı.

Giresun genelinde 76 köy yolu ulaşıma kapalı

Öte yandan, Giresun genelinde 548 köyden 76 köy yolunun ulaşıma kapalı olduğu bildirildi. Giresun İl Özel İdaresi’nden yapılan açıklamada, Giresun Merkez’de 1, Alucra’da 22, Bulancak’ta 3, Keşap’ta 18, Dereli’de 9, Şebinkarahisar’da 5, Yağlıdere’de 9, Çanakçı’da 1 ve Tirebolu’da 8 olmak üzere 76 köy yolunun kapalı olduğu belirtildi.

