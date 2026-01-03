HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Kardan kapalı yolları yürüyerek geçen ekipler, 2 hastayı hastanelere ulaştırdı

Kahramanmaraş’ta kar nedeniyle evlerinde mahsur kalan 2 hasta, yürüyerek kendilerine ulaşan ekipler tarafından hastanelere götürüldü.

Kardan kapalı yolları yürüyerek geçen ekipler, 2 hastayı hastanelere ulaştırdı

Merkez Onikişubat ilçesinin Tömek bağ evlerinde kalan Nurhayat Birsen Tuncer’in (13) gece aniden ateşi çıktı. Ailesinin ihbarıyla bölgeye sağlık ekiplerinin yanı sıra UMKE, AFAD, itfaiye ve sivil arama kurtarma ekipleri de sevk edildi. Kar nedeniyle yolun kapalı olması üzerine ekipler, eve yürüyerek ulaştı. Nurhayat Birsen Tuncer’i, itfaiye eri sırtına alıp evden çıkardı ve yaklaşık 500 metre sırtında taşıyıp, bekleyen ambulansa teslim etti.

AMBULANSA BATTANİYEYLE TAŞINDI

Başka bir ihbar da kırsaldaki Önsen Mahallesi’nden geldi. Evinde aniden rahatsızlanan 60 yaşlarındaki Yaşar Altun’u ailesi hastaneye götürmek istedi ancak kardan dolayı yolda kaldı. İhbarla bölgeye sevk edilen ekipler, yaklaşık 12 saatin sonunda eve ulaşabildi. İlk müdahalesi evde yapılan Altun, battaniyeyle evden çıkarılıp ambulansa taşındı.

Kaldırıldıkları hastanelerde tedaviye alınan Nurhayat Birsen Tuncer ile Yaşar Altun’un sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

Kardan kapalı yolları yürüyerek geçen ekipler, 2 hastayı hastanelere ulaştırdı 1

Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
CHP lideri Özel Çankırı'da! 1100 aldıklarını hatırlatarak özür dilediCHP lideri Özel Çankırı'da! 1100 aldıklarını hatırlatarak özür diledi
Bin 600 rakımda dondurucu soğuklara aldırış etmedilerBin 600 rakımda dondurucu soğuklara aldırış etmediler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Kahramanmaraş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Küçükçekmece’de silahlı saldırı: 2 ölü, 1 yaralı

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Kadıköy’de vurgun iddiasıyla gündeme gelen galeriye operasyon

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Bayern Münih'e önerilmişti! Alman devinden resmi Osimhen açıklaması

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Uzak Şehir yeni bölüm ne zaman? Fragman bekleniyor

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

Para transferlerinde "yeni dönem" ertelendi

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

A101'e elektrikli araç şarj istasyonu geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.