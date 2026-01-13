Kardan kapanan yolda diyaliz hastasının imdadına itfaiye yetişti

Ekipler, 30 santimetreyi bulan karda arazi aracıyla köye ulaşarak hastayı tedavi göreceği merkeze ulaştırdı.

Edinilen bilgiye göre, Kozlu ilçesine bağlı Gücek köyünde ikamet eden ve diyaliz tedavisi görmesi gereken yaşlı kadın, etkili olan yoğun kar yağışı sonrası yolun kapanmasıyla evinde mahsur kaldı. Köyde kar kalınlığının yaklaşık 30 santimetreye ulaşması ve normal araçların ilerleyememesi üzerine hastanın yakınları durumu yetkililere bildirerek yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen Kozlu Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, arazi aracıyla bölgeye hareket etti. Zorlu hava koşullarına rağmen köye ulaşan ekipler, hastayı evinden alarak güvenli bir şekilde araca nakletti. Ekiplerin çalışmasıyla köyden çıkarılan hasta, tedavisi için diyaliz merkezine ulaştırıldı.

Kaynak: İHA