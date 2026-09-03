Kardeş kavgası cinayetle sonuçlandı

Edinilen bilgilere göre, Karesi ilçesi Maltepe Mahallesi'nde A.O. (50) ikametinin bahçesine geldiği sırada kardeşi Y.T.O. (48) ile arasında tartışma çıktı. Alkol kullanımı nedeniyle başladığı belirtilen sözlü tartışma kısa sürede büyüyerek arbedeye dönüştü.

İKİ KARDEŞİN KAVGASINDA KAN AKTI: 1 ÖLÜ

İddiaya göre yaşanan arbede sırasında iki kardeş de bıçakla yaralandı. Olayda ağır şekilde yaralanan Y.T.O. yapılan kontrollere rağmen hayatını kaybetti.

A.O. hakkında gerekli işlemler başlatılırken, olayla ilgili soruşturma sürüyor

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır