Kardeşini öldüren zanlı adliyeye sevk edildi

Olay, dün akşam saatlerinde Yapraklı ilçesi Akyazı Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Hasan Hurşit ve ağabeyi Recep Hurşit arasında miras anlaşmazlığı sebebiyle tartışma çıktı. Çıkan arbede sırasında Recep Hurşit, yanındaki tabancayla Hasan Hurşit’e ateş etti. Kurşunun isabet ettiği Hasan Hurşit, kaldırıldığı Çankırı Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti. Olayın ardından kaçan Recep Hurşit ise polis ekiplerince gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yapılan sorgusunun ardından zanlı adliyeye sevk edildi.



