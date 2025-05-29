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Kardeşini tıraş olurken ensesinden vurarak öldüren ağabey, yakalandı

Samsun’un İlkadım ilçesinde tıraş olduğu sırada kardeşi Barış Kol’u (43) ensesinden tabancayla vurarak öldüren Ahmet Kol (46), polis ekiplerinin 54 güvenlik kamerasındaki 213 saatlik görüntüyü izlemesi sonrası, saklandığı eve düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kardeşini tıraş olurken ensesinden vurarak öldüren ağabey, yakalandı

Olay, 27 Mayıs günü saat 16.00 sıralarında İlkadım ilçesine bağlı Zafer Mahallesi, Divitçioğlu Caddesi’ndeki bir berberde meydana geldi. İddiaya göre, Ahmet Kol berbere girip, aralarında husumet bulunan ve bu sırada tıraş olan kardeşi Barış Kol’u tabancayla ensesinden vurdu. Ahmet Kol olay yerinden kaçarken, Barış Kol ise kanlar içerisinde kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Barış Kol, sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası kaldırıldığı Gazi Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Olay anı ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

OTOMOBİLİNİ OTOPARKA BIRAKIP GELMİŞ

Olayla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında çalışmasını yürüten polis, Ahmet Kol’un berbere gelmeden önce kendisine ait otomobilini bölgeye yakın bir otoparka bıraktığını tespit etti. Kol’un otoparka arkadaşı O.C. ile geldiği, otoparktan sonra ise ayrıldıkları belirlendi. Soruşturma kapsamında gözaltına alınan O.C., emniyette ifadesi alındıktan sonra savcının talimatıyla serbest bırakıldı.

YAKALANDI

Asayiş Şube Müdürlüğü, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 54 ayrı güvenlik kamerasındaki 213 saatlik görüntüyü izledi. Yapılan çalışmalar sonucunda Ahmet Kol, İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi’ndeki saklandığı evde suç aleti tabancayla birlikte yakalandı. Gözaltına alınan Kol, zırhlı araç ile geniş güvenlik önlemleri alınarak emniyete götürüldü.

(DHA)
Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Samsun infaz
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