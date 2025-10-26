HABER

Kardeşinin ölümüne sebep olan sürücüyü yaralayan ağabey yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde 3 yıl önceki kazada kardeşinin ölümüne neden olan sürücüyü pompalı tüfekle yaralayan ağabey yakalandı.

Olay, dün saat 16.00 sıralarında Esentepe Mahallesi'ndeki bir sitede meydana geldi. Onur Y., 2022 yılında meydana gelen kazada bisiklet süren kardeşi Uras Y.'nin (12) ölümüne neden olan sürücüden intikam almak için harekete geçti. Onur Y., 16 AHV 538 plakalı aracına binip Barış A.'nın (31) yaşadığı siteye gitti. Onur Y. site bahçesinde gördüğü Barış A.'ya pompalı tüfekle defalarca ateş etti. Şüpheli geldiği araçla kaçarken, yaralı ise olay yerine sevk edilen ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

SUÇTA KULLANILAN TÜFEK DE BULUNDU

İnegöl Emniyet Müdürlüğü ekipleri araştırmaları sırasında olay yerine yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki otoparkta park halinde terk edilmiş olan aracı buldular. Araçta yapılan incelemede suçta kullanılan tüfek de bulundu.

İnegöl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri kaçan şüpheliyi kısa sürede yakaladı. Yakalanan şahsın sorgulamada, intikam amacıyla olayı gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

cinayet Bursa kaza
