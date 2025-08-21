HABER

Kardeşleri hayattan koparan kaza!

Şırnak'ın Cizre ilçesinde aynı istikamette ilerleyen iki kardeşin kullandığı 2 farklı tır, Bozalan Polis Noktası girişinde çarpıştı. Kardeşinin kullandığı araca arkadan çarpan ağabey hayatını kaybederken, kardeşi yaralandı.

Kaza, Cumhuriyet Mahallesi Şırnak Yolu Bozalan Polis Noktasında meydana geldi. Alınan bilgilere göre Şırnak istikametinden Cizre'ye gelmekte olan Mehmet Bilen (43) yönetimindeki tır, kardeşi Fidayl Bilen'in kullandığı tıra arkadan çarptı.

Kazada araçları kullanan Bilen kardeşlerden Mehmet Bilen ağır yaralanırken, kardeşi Fidayl Bilen ise hafif şekilde yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezine ihbarda bulunulması üzerine olay yerine itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan ağabey, kardeş olay yerindeki ilk müdahalelerinin ardından ambulans ile Cizre Dr. Selahattin Cizrelioğlu Devlet Hastanesine kaldırıldı. Hastanede tedavi altına alınan kardeşlerden Mehmet Bilen doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kardeşi Fidayl Bilen'in ise hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Araç kaza
