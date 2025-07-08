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Kardiyolog babadan çarpıcı uyarılar: 'Çocuklarıma yedirmem' dediği, bu 5 yiyeceği asla yedirmeyin!

20 yılı aşkın süredir kalp hastalıklarıyla mücadele eden kardiyolog Dr. Sanjay Bhojraj, çocuklarına asla vermediği 5 zararlı yiyeceği açıkladı. Üç kız babası olan Dr. Bhojraj, çocuklukta edinilen kötü beslenme alışkanlıklarının ileride kalp hastalıklarına yol açabileceğini vurguluyor. İşte kalp sağlığını tehdit eden bu yiyecekler ve onların yerine önerilen sağlıklı alternatifler...

Kardiyolog babadan çarpıcı uyarılar: 'Çocuklarıma yedirmem' dediği, bu 5 yiyeceği asla yedirmeyin!
Sedef Karatay

20 yılı aşkın süredir kalp hastalıklarıyla mücadele eden kardiyolog Dr. Sanjay Bhojraj, çocuklarına asla vermediği 5 zararlı yiyeceği açıkladı. Üç kız babası olan Dr. Bhojraj, çocuklukta edinilen kötü beslenme alışkanlıklarının kalp hastalıkları gibi kronik rahatsızlıklara yol açabileceğini vurguluyor.

1. AROMALI YOĞURTLAR

Neden zararlı: Çocuklara pazarlanan aromalı yoğurtlar, yüksek şeker ve yapay boya içeriyor. Küçük porsiyonlar nedeniyle çocuklar birden fazla yiyerek şeker alımını artırabilir.

Alternatif: Sade yoğurda yerel bal ve taze meyveler eklenerek lezzetli ve sağlıklı bir seçenek sunulabilir.

Kardiyolog babadan çarpıcı uyarılar: Çocuklarıma yedirmem dediği, bu 5 yiyeceği asla yedirmeyin! 1

2. İŞLENMİŞ ETLER

Neden zararlı: Salam, sosis gibi işlenmiş etler, yüksek sodyum, nitrat ve koruyucu maddeler içeriyor. Bu maddeler kalp hastalıkları ve kanser riskini artırabilir.

Alternatif: Tavuk, kırmızı et veya mercimek, nohut, kinoa gibi işlenmemiş protein kaynakları tercih edilebilir.

Kardiyolog babadan çarpıcı uyarılar: Çocuklarıma yedirmem dediği, bu 5 yiyeceği asla yedirmeyin! 2

3. MİKRODALGA POPCORN

Neden zararlı: Mikrodalga popcornlar, PFAS gibi zararlı kimyasallar ve tereyağı aroması veren bileşikler içeriyor. Bu maddeler bağışıklık sistemini ve akciğerleri olumsuz etkileyebilir.

Alternatif: Evde ocakta patlatılan popcorn, gerçek tereyağı veya zeytinyağı ile sağlıklı bir atıştırmalığa dönüşebilir.

Kardiyolog babadan çarpıcı uyarılar: Çocuklarıma yedirmem dediği, bu 5 yiyeceği asla yedirmeyin! 3

4. KIZARMIŞ GIDALAR

Neden zararlı: Endüstriyel yağlarda kızartılan yiyecekler besin değerini kaybeder ve iltihaplanmayı tetikleyen zararlı bileşikler oluşturur. Çocukların damak tadı sağlıksız yiyeceklere alışabilir.

Alternatif: Hava fritözünde yapılan tatlı patates kızartması veya sebze cipsleri, sağlıklı ve çıtır bir alternatif sunar.

Kardiyolog babadan çarpıcı uyarılar: Çocuklarıma yedirmem dediği, bu 5 yiyeceği asla yedirmeyin! 4

5. ŞEKERLİ MÜSLİLER VE İÇECEKLER

Neden zararlı: Şekerli mısır gevrekleri ve içecekler, aşırı şeker içeriğiyle metabolizmayı bozabilir, şeker düşüşlerine ve odaklanma sorunlarına yol açabilir.

Alternatif: Kahvaltıda meyve, sebzeli yumurta veya lifli smoothie’ler, içecek olarak ise doğal meyve aromalı su öneriliyor.

Kardiyolog babadan çarpıcı uyarılar: Çocuklarıma yedirmem dediği, bu 5 yiyeceği asla yedirmeyin! 5

SAĞLIKLI BİR YAŞAM İÇİN KÜÇÜK ADIMLAR YETER

Dr. Bhojraj, mükemmel beslenmenin şart olmadığını, ancak bilinçli yemek seçimlerinin büyük fark yaratabileceğini söylüyor.

Kardiyolog babadan çarpıcı uyarılar: Çocuklarıma yedirmem dediği, bu 5 yiyeceği asla yedirmeyin! 6

Çocukları mutfağa dahil etmek, sağlıklı alışkanlıkların erken yaşta kazanılmasını sağlıyor. Ebeveynlerin sağlıklı yaşam tarzlarıyla örnek olmasının ise en kritik adım olduğunu vurguluyor.

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mikrodalga sosis zararlı alışkanlıklar işlenmiş gıda
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