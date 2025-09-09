HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti: Yapılan iğne hayatını kararttı! Bir türlü teşhis konulamıyor

Zonguldak’ta karın ağrısıyla gittiği hastanede kalçasından ağrı kesici iğne yapıldıktan sonra bacağı ödem toplayıp alçıya alınan 40 yaşındaki Aytaç Öztürk, 10 gündür tedavi görüyor. Net bir teşhis konulamayan Öztürk, hatalı enjeksiyondan şüphelendiğini belirterek, “Şikayetçi olacağım, sonuna kadar mücadele edeceğim. Yürüyemiyorum, ayağımın üzerine basamıyorum” dedi. İl Sağlık Müdürü Mustafa Özkan Gün ise “Süreci takip ediyoruz. Hata var ya da yok diyemeyiz daha çok erken” diye konuştu.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti: Yapılan iğne hayatını kararttı! Bir türlü teşhis konulamıyor

Kentte yerel bir gazetede çalışan Aytaç Öztürk, 27 Ağustos’ta karın ağrısı şikayetiyle Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne başvurdu. Öztürk, sol kalçasına ağrı kesici iğne yapıldıktan sonra taburcu edildi. Bir süre sonra sol bacağında ağrı hissetmeye başlayan Aytaç Öztürk, ağrılar dayanılmaz hale gelince 31 Ağustos’ta çağırılan ambulansla Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (BEUN) Hastanesi’ne kaldırıldı.

BACAĞININ ÜSTÜNE BASAMIYOR

Sol bacağının üstüne basamadığını belirten Öztürk’ün ödem toplayan bacağı alçıya alındı. Rahatsızlığı henüz teşhis edilemeyen ancak hatalı enjeksiyon uygulanmasından şüphe duyduğunu belirten Aytaç Öztürk’ün tedavisi BEUN Hastanesi Beyin ve Sinir Hastalıkları Cerrahisi Servisi’nde devam ediyor.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti: Yapılan iğne hayatını kararttı! Bir türlü teşhis konulamıyor 1

‘HENÜZ KONULMUŞ BİR TEŞHİS YOK’

İğneyi olduktan sonra bacağının üstüne basamadığını belirten Öztürk, Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesi Başhekimi ile telefonda görüştüğünü anlatarak, şunları söyledi:

“Bu neden kaynaklanır’ diye sordum, ‘Bu tarz durumlarda böyle şeyler yaşanabiliyor. Ancak devam ederse yine bir fizik tedaviye görünmekte fayda var’ demişti bana. Pazar günü uyandım, hiçbir şekilde yataktan kalkamadım. Evde resmen süründüm, tuvalete dahi gidemedim. Haliyle eve ambulans çağırdık. Ambulansla beni BEUN Hastanesi’ne getirdiler.

Acilde bayağı bir mesai harcadık. Sedyeden normal sandalyeye oturamıyordum. Ayağımın üzerine basamıyordum. Bastığım an çığlık kopartıyorum, resmen acı çekiyordum. Kalçamdan vuruyor, ayağım şiş, ödem oluştu. Bunun iğneden kaynaklı olduğunu düşünüyoruz.

Pazar gününden bu yana da tedavi görüyorum. Ayağıma da atel alçı yapılmıştı. Atel alçıyı çıkardılar şimdi farklı bir sistem uygulayacaklar. Fizik tedavi ile devam edeceğiz ama tedavi sonuç verir mi bilmiyorum. Pazar gününden beri serum, ilaç, iğne tedavisi görüyorum. Henüz fizik tedavi durumuna geçemedik. Ayağımı inceliyorlar. Henüz şu an konulmuş bir teşhis yok.”

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti: Yapılan iğne hayatını kararttı! Bir türlü teşhis konulamıyor 2

‘YÜRÜYEMİYORUM’

Yaşadığı soruna teşhis konulmasını ve rapor almayı bekleyen Aytaç Öztürk, “Gerçekten böyle bir durum varsa ben gazeteciyim ama başka bir vatandaş da gitmiş olsa başkasının başına gelmemesi için gereken yapılsın istiyorum. Varsa gerçeklik payı şikayetçi olacağım, sonuna kadar mücadele edeceğim. Yürüyemiyorum, ayağımın üzerine basamıyorum ve çığlık atıyorum” ifadelerini kullandı.

Karın ağrısı şikayetiyle hastaneye gitti: Yapılan iğne hayatını kararttı! Bir türlü teşhis konulamıyor 3

İL SAĞLIK MÜDÜRÜ: SÜRECİ TAKİP EDİYORUZ

DHA muhabirinin telefonla ulaştığı Zonguldak İl Sağlık Müdürü Mustafa Özkan Gün, “Süreci takip ediyoruz. Hata var ya da yok diyemeyiz daha çok erken. Tedavi sürecinin takipçisiyiz. Detaylı açıklamayı tedavi sürecinin ardından yapacağım. Sonucuna göre gereken yapılır” dedi.

(DHA)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Olaylarla ilgili paylaşım yapmışlardı! 3 kişi tutuklandıOlaylarla ilgili paylaşım yapmışlardı! 3 kişi tutuklandı
İsrail ordusu bu kez Katar'da vurdu! Dumanlar yükseliyorİsrail ordusu bu kez Katar'da vurdu! Dumanlar yükseliyor

Anahtar Kelimeler:
hastane iğne
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
6-0 sonrası milli takım karıştı! Birbirlerini sildiler... Görüntüler ortaya çıktı

6-0 sonrası milli takım karıştı! Birbirlerini sildiler... Görüntüler ortaya çıktı

7 yaşında kod yazmayı öğrendi, 18 yaşında milyoner oldu!

7 yaşında kod yazmayı öğrendi, 18 yaşında milyoner oldu!

Yüzde 30 daha ucuz! Yüksek fiyattan kaçış yöntemi oldu!

Yüzde 30 daha ucuz! Yüksek fiyattan kaçış yöntemi oldu!

CHP lideri Özel Taksim'de esti gürledi: Kardeşim olsa affetmem!

CHP lideri Özel Taksim'de esti gürledi: Kardeşim olsa affetmem!

4 yaşındaki Berra Dizi’nin ölümünde ihmaller zinciri!

4 yaşındaki Berra Dizi’nin ölümünde ihmaller zinciri!

Polis katili işte böyle yetişmiş!

Polis katili işte böyle yetişmiş!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.