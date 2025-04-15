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Karın ağrısının altından kürdan çıktı! Türkiye'de sadece 3 kişide bu vaka görülmüş...

Sinop’ta karın ağrısı şikayetiyle hastaneye başvuran 17 yaşındaki bir hastanın kalın bağırsağında tespit edilen kürdan, laparoskopik yöntemle başarıyla çıkarıldı. İlk tetkiklerde belirgin bir bulguya rastlanmazken, ultrasonografi sırasında fark edilen şüpheli görüntü sonrası hasta acil ameliyata alındı. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen operasyon, yalnızca üç küçük kesi ile tamamlandı.

Karın ağrısının altından kürdan çıktı! Türkiye'de sadece 3 kişide bu vaka görülmüş...

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen cerrahi müdahale ile, 17 yaşındaki bir hastanın kalın bağırsağını delen yabancı cisim kapalı yöntemle çıkarıldı. Hastanın karın ağrısı şikayetiyle başvurduğu ve yapılan görüntüleme sonuçlarında ilk etapta belirgin bir bulgu tespit edilmediği belirtildi. Tomografi sonuçlarının normal olduğu hastada, Radyoloji Uzmanı Dr. Zeynep Çetiner tarafından gerçekleştirilen ultrasonografi sırasında bağırsak bölgesinde şüpheli bir görüntü tespit edildi. Bu bulgunun ardından hasta hemen ameliyata alındı. Uzmanlar Opr. Dr. Aytaç Taşcı ve Opr. Dr. Sema Tural Bozoğlu tarafından gerçekleştirilen laparoskopik (kapalı) cerrahi işlemle, hastanın kalın bağırsağına saplanmış halde bulunan kürdan yalnızca üç küçük kesi ile çıkarıldı.

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"TÜRKİYE’DE TOPLAMDA 3 KİŞİDE GÖRÜLDÜ"

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi’nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi. "Türkiye’de daha önce biri çocuk olmak üzere toplamda 3 kişide kürdan yutulmasına bağlı bağırsak perforasyonu vakası bildirilmişti. Ancak bu vaka, Türkiye’de bildirilen ilk kapalı cerrahi yöntemle tedavi edilen kürdan perforasyonu olarak kayda geçti. Yabancı cisimlerin, özellikle de kürdan gibi sivri yapıların sindirim sisteminde perforasyon gibi ciddi komplikasyonlara yol açabileceği bilinmektedir. Bu tür durumlarda erken tanı ve müdahale hayati önem taşımaktadır. Uzmanlar, yabancı cisimlerin zamanında müdahale edilmediğinde ciddi sonuçlara yol açabileceğini, hatta ölümle sonuçlanabilecek hayati tehlikeler oluşturabileceğini vurgulamaktadır. Erken tanı ve müdahale ile bu tür vakaların başarıyla tedavi edilebileceği ifade edildi. "

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"MODERN TANI VE TEDAVİ TEKNİKLERİNİ EN ETKİLİ ŞEKİLDE KULLANIYORUZ"

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, "Son yıllarda sunduğu çağdaş tedavi yöntemleri ve uzman kadrosu ile sağlık hizmetlerinde önemli bir hamle yapmıştır. Her geçen gün artan başarılarıyla, bölgedeki hastalara daha nitelikli sağlık hizmetleri sunmaya devam etmektedir. Modern tanı ve tedavi tekniklerini en etkili şekilde kullanarak, hastaların sağlığına kavuşmalarında büyük rol oynamaktadır. Hastanın genel durumu iyi olup, kısa süre içinde taburculuğu planlanmaktadır. Sinop Atatürk Devlet Hastanesi, sağlık alanındaki başarılarını her geçen gün artırarak, bölge halkının güvenini kazanmaya devam etmektedir" açıklamasında bulundu.

(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Sinop bağırsak
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