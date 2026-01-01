HABER

Karın sefasını çocuklar sürdü, cefasını büyükler çekti

İstanbul'da dün akşam saatlerinde etkisini artıran kar yağışıyla birlikte İstanbul beyaza büründü. Özellikle Üsküdar Yavuztürk mahallesinde kar, günlük yaşamı ikiye böldü. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda ilerlemekte güçlük çekerken, bazı araçlar yokuşlarda kaldı, trafikte aksamalar yaşandı.

Soğuk hava ve yoğun kar yağışı nedeniyle sürücüler zor anlar yaşarken, çocuklar ise karın keyfini doyasıya çıkardı. Okulların tatil olmasını fırsat bilen çocuklar sokaklara çıkarak kartopu oynadı, kardan adam yaptı. Mahalle aralarında oluşan beyaz örtü, renkli görüntülere sahne oldu.

Yetkililer, sürücüleri zincirsiz ve kış lastiksiz trafiğe çıkmamaları konusunda uyarırken, kar yağışının aralıklarla devam edebileceği bildirildi. Kar, büyükler için çileye dönüşürken, çocuklar için unutulmaz bir kış hatırası oldu.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

