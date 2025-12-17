HABER

Karın tadını lastikle kayarak çıkardılar

Kastamonu’da kar yağışıyla beyaza bürünen Ilgaz Dağı’na giden doğaseverler, off-road araçlarının arkasına bağladıkları lastikle kayarak eğlendi.

Karın tadını lastikle kayarak çıkardılar

Kastamonu-Çankırı sınırında bulunan Ilgaz Dağı, kar yağışıyla beyaza büründü. Kar yağışının ardından etkinlik düzenleyen Kastamonu Kamp ve Off-Road Kulübü (KAMPOFF) üyeleri Ilgaz Dağı’nda doyasıya eğlendi. Doğa severler, off-road aracının arkasına bağladıkları lastiklerle kayarak doyasıya eğlendi. KAMPOFF Başkanı Ferhat Salur, "Kampoff Kastamonu Kulübü olarak yılın ilk karıyla beraber Ilgaz Dağında heyecan ve macera dolu bir gün geçirdik. Bu etkinliğimiz ile beraber Kastamonu’nun kış turizmindeki potansiyelini ve doğal güzelliklerini tekrardan gözler önüne sermiş olduk. Kamp severlerin ve doğu sporlarının buluşma noktası olan Kampoff Kastamonu Kulübümüz kış boyunca etkinliklerine devam edecektir. Kış aylarının gelmesiyle Ilgaz Dağı bizlere harika bir manzara sunuyor. Tüm doğa sever ve kamp severleri kış turizmi için Kastamonu’ya bekliyoruz" dedi.

