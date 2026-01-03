HABER

Karla kapanan 278 köy yolundan 260'ı açıldı

Karabük genelinde etkili olan kar yağışının ardından ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu, il genelinde kapanan 278 köy yolundan 260’ı yeniden ulaşıma açıldı.Karabük genelinde etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.

Karla kapanan 278 köy yolundan 260'ı açıldı

Karabük genelinde etkili olan kar yağışının ardından ekiplerin yoğun çalışmaları sonucu, il genelinde kapanan 278 köy yolundan 260’ı yeniden ulaşıma açıldı.
Karabük genelinde etkili olan kar yağışının ardından kapanan köy yollarının ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yürütülen karla mücadele çalışmaları aralıksız sürdürülüyor.
Karabük Valiliği koordinesinde oluşturulan İl Afet ve Acil Durum Yönetim Merkezi’nin takibiyle gerçekleştirilen çalışmalarda, il genelinde toplam 278 köy yolundan 260’ı ulaşıma açıldı. Çalışmalar kapsamında 18 köy yolunun ise kapalı olduğu bildirildi.
İlçelere göre yapılan çalışmalarda; Eflani’de 1 köy yolu, Ovacık’ta 3 köy yolu, Safranbolu’da 3 köy yolu ve Yenice’de ise 11 köy yolu ulaşıma kapalı. Karla mücadele çalışmalarında il genelinde 38 iş makinesi görev aldı. Sahada 15 greyder, 1 kar bıçaklı kamyon, 5 yükleyici, 10 beko loder ve 7 pick-up araçla yol açma, kar küreme ve yol genişletme çalışmaları yapıldı.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

Karabük
