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  4. Karla kaplı dağın bitişiğinde eşsiz manzara... Yüksekova'da baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı

Karla kaplı dağın bitişiğinde eşsiz manzara... Yüksekova'da baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı

Çiğdem Sevinç Çiğdem Sevinç İçerik Editörü
25.03.2025 16:58
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Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde baharın gelişini müjdeleyen kardelenler çiçek açtı. Kardelenler, 4 bin 200 rakımlı Cilo Dağları'ndaki beyaz kar örtüsüyle güzel bir manzara sundu.

Karla kaplı dağın bitişiğinde eşsiz manzara... Yüksekova'da baharın müjdecisi kardelenler çiçek açtı

Kış mevsiminin en çetin geçtiği kentlerden, Hakkari'nin Yüksekova ilçesi İnanlı köyünde, ilkbaharın müjdecisi sayılan kardelen ve çiğdemler çiçek açtı. Toprağın ısınması ile çıkmaya başlayan kardelen çiçeklerinin eşsiz güzelliği, bölgeye gidenler tarafından da görüntüleniyor.

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KARLA BİTİŞİK MANZARA

Baharla birlikte boy vermeye başlayan beyaz çiçekler, 4 bin 200 rakımlı Cilo Dağları'ndaki beyaz kar örtüsüyle birleşince güzel bir manzara sundu. Yüksekova'da yaşayan Songül Yıldırak, "Bahara kavuştuk. Doğayı seven biriyim. Ovada karların erimesiyle çiçekler açmaya başladı. Çiçekleri görüntülemek ve doğanın tadını çıkarmak için bölgeye geldim" dedi.

(DHA)

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