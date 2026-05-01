Karlov suikastı... FETÖ firarisi Abdullah Bozkurt'a suç duyurusu! Örgüt evi ve ideolojik telkin detayları

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 2016 yılında Mevlüt Mert Altıntaş tarafından suikasta uğramıştı. Yapılan incelemeler sonucunda suikastın arka planında FETÖ firarisi Abdullah Bozkurt'un olduğu ortaya çıkmıştı. İsveç'in Stockholm kentinde yaşadığı bilinen Bozkurt hakkında MİT çarpıcı bir hamlede bulundu.

MİT SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Sabah'ta yer alan habere göre, FETÖ firarisi Abdullah Bozkurt hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

MİT'in suç duyurusunda Bozkurt'un kurucusu olduğu yurtdışı merkezli internet sitesi üzerinden yürüttüğü yayınlarla Türkiye'yi, MİT'i ve MİT yöneticilerini doğrudan hedef aldığı vurgulandı. Söz konusu içeriklerin "asılsız, çarpıtılmış ve yönlendirme amaçlı" olduğu belirtilirken, bunun basit bir yayın faaliyeti değil, açık bir psikolojik harekât ve dezenformasyon süreci olduğu kaydedildi.

Kırmızı bültenle aranan Fetullahçı gazeteciler arasında yer alan Bozkurt'un, uzun süredir MİT'i sistematik şekilde hedef aldığına dikkat çekildi.

HÜCRE EVİNDİ İDEOLOJİK OLARAK RADİKALLEŞTİRMİŞ

Karlov suikastına ilişkin yargılama dosyalarına giren değerlendirmelerde ise, Abdullah Bozkurt'un tetikçi Mevlüt Mert Altıntaş'ı FETÖ terör örgütünün bağları üzerinden adım adım ikna ederek yönlendirdiği ortaya konuldu.

Altıntaş'ın, suikast öncesinde Bozkurt tarafından Ankara Demetevler'de bulunan bir örgüt hücre evinde yoğun ideolojik telkinlerle radikalleştirildiği, eylemi gerçekleştirmeye ikna edildiği ve saldırı sonrasında teslim olmaması yönünde yönlendirmeler aldığına dair bulgular dosyada yer aldı.

MİT'in suç duyurusunda, Bozkurt'un yürüttüğü faaliyetlerin Türk Ceza Kanunu kapsamında "iftira" ve "devlet kurumlarını aşağılama" suçlarını açık şekilde oluşturduğu vurgulandı.

Başvuruda en kritik taleplerden biri de yalnızca Abdullah Bozkurt'un değil, bu içeriklerin hazırlanması, yönlendirilmesi ve yayılmasında rol alan tüm kişilere de suç duyurusunda bulunulması oldu.

STOCKHOLM'DE İZOLE YAŞIYOR

SABAH'ın İsveç Stockholm'de saklandığı ininde görüntülediği Bozkurt'un güvenlik ve istihbarat çevrelerinde, yalnızca Türkiye'nin değil, farklı istihbarat servislerinin de radarında olduğu konuşuluyor.