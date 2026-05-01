HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Karlov suikastı... FETÖ firarisi Abdullah Bozkurt'a suç duyurusu! Örgüt evi ve ideolojik telkin detayları

2016 yılının Aralık ayında Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov'un suikastına ilişkin Milli İstihbarat Teşkilatı'ndan (MİT) dikkat çeken bir hamle geldi. MİT, suikasti yapan tetikçi Mevlüt Mert Altıntaş'ı ideolojik olarak olaya hazırlayan FETÖ firarisi Abdullah Bozkurt hakkında suç duyurusunda bulundu. Bozkurt'un Altıntaş'ı suikast öncesi Ankara Demetevler'deki örgüt hücre evinde tutarak ideolojik olarak radikalleştirdiği ve ikna ettiği öğrenildi.

Doğukan Akbayır

Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov, 2016 yılında Mevlüt Mert Altıntaş tarafından suikasta uğramıştı. Yapılan incelemeler sonucunda suikastın arka planında FETÖ firarisi Abdullah Bozkurt'un olduğu ortaya çıkmıştı. İsveç'in Stockholm kentinde yaşadığı bilinen Bozkurt hakkında MİT çarpıcı bir hamlede bulundu.

MİT SUÇ DUYURUSUNDA BULUNDU

Sabah'ta yer alan habere göre, FETÖ firarisi Abdullah Bozkurt hakkında Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığı tarafından Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunuldu.

MİT'in suç duyurusunda Bozkurt'un kurucusu olduğu yurtdışı merkezli internet sitesi üzerinden yürüttüğü yayınlarla Türkiye'yi, MİT'i ve MİT yöneticilerini doğrudan hedef aldığı vurgulandı. Söz konusu içeriklerin "asılsız, çarpıtılmış ve yönlendirme amaçlı" olduğu belirtilirken, bunun basit bir yayın faaliyeti değil, açık bir psikolojik harekât ve dezenformasyon süreci olduğu kaydedildi.

Kırmızı bültenle aranan Fetullahçı gazeteciler arasında yer alan Bozkurt'un, uzun süredir MİT'i sistematik şekilde hedef aldığına dikkat çekildi.

HÜCRE EVİNDİ İDEOLOJİK OLARAK RADİKALLEŞTİRMİŞ

Karlov suikastına ilişkin yargılama dosyalarına giren değerlendirmelerde ise, Abdullah Bozkurt'un tetikçi Mevlüt Mert Altıntaş'ı FETÖ terör örgütünün bağları üzerinden adım adım ikna ederek yönlendirdiği ortaya konuldu.

Altıntaş'ın, suikast öncesinde Bozkurt tarafından Ankara Demetevler'de bulunan bir örgüt hücre evinde yoğun ideolojik telkinlerle radikalleştirildiği, eylemi gerçekleştirmeye ikna edildiği ve saldırı sonrasında teslim olmaması yönünde yönlendirmeler aldığına dair bulgular dosyada yer aldı.

MİT'in suç duyurusunda, Bozkurt'un yürüttüğü faaliyetlerin Türk Ceza Kanunu kapsamında "iftira" ve "devlet kurumlarını aşağılama" suçlarını açık şekilde oluşturduğu vurgulandı.

Başvuruda en kritik taleplerden biri de yalnızca Abdullah Bozkurt'un değil, bu içeriklerin hazırlanması, yönlendirilmesi ve yayılmasında rol alan tüm kişilere de suç duyurusunda bulunulması oldu.

STOCKHOLM'DE İZOLE YAŞIYOR

SABAH'ın İsveç Stockholm'de saklandığı ininde görüntülediği Bozkurt'un güvenlik ve istihbarat çevrelerinde, yalnızca Türkiye'nin değil, farklı istihbarat servislerinin de radarında olduğu konuşuluyor.

Anahtar Kelimeler:
fetö MİT Andrey Karlov
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.