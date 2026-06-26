Karne günü bıçaklanan 10’uncu sınıf öğrencisi ağır yaralandı

Olay, Şehitkamil ilçesi İbrahimli Mahallesi Vadi Park’ta meydana geldi. İddiaya göre, Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi öğrencisi iki grup arasında karne dağıtım töreninin ardından Vadi Park’ta bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken olay sırasında Halil A. (18) tarafından göğüs bölgesinden bıçaklanan Çağlar Gönülalan (16) ağır yaralandı. Olay sonrası saldırgan öğrenci kaçarken, ağır yaralı öğrenci ise bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Hastanede tedavisi devam eden öğrencinin hayati tehlikesinin bulunduğu ve durumunun çok kritik olduğu belirtildi.

Olay sonrası kaçan saldırgan öğrenci Halil A. ise suç aleti bıçakla birlikte polis ekiplerince yakalandı. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma sürüyor.



Kaynak: İHA | Bu içerik Mehmet Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır