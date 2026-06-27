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Karne günü öldürüldü! Çağlar henüz 16 yaşındaydı

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Gaziantep'te iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada ağır yaralanan, 10. sınıf öğrencisi 16 yaşındaki Çağlar Gönülalan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Gözaltına alınan 12. sınıf öğrencisi 18 yaşındaki Halil A., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Gaziantep'te, İbrahimli Mahallesi Vadi Park içerisinde iki grup arasında dün, karne dağıtım töreninin ardından çıkan tartışmada bıçakla yaralanan Çağlar Gönülalan (16), tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.

Karne günü öldürüldü! Çağlar henüz 16 yaşındaydı 1

10. SINIFA GİDİYORDU

10 sınıf öğrencisi olan ve karne gününde bıçaklanan Gönülalan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Karne günü öldürüldü! Çağlar henüz 16 yaşındaydı 2

OLAYIN FAİLİ TUTUKLANDI

Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, 12. sınıf öğrencisi Halil A. (18) ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Karne günü öldürüldü! Çağlar henüz 16 yaşındaydı 3

İKİ GRUP ARASINDA KAVGA ÇIKMIŞTI

Dün İbrahimli Mahallesi Vadi Park içerisinde Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi öğrencisi iki grup arasında karne dağıtım töreninin ardından tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil A. (18) bıçakla Çağlar Gönülalan'ı yaralamıştı.

Karne günü öldürüldü! Çağlar henüz 16 yaşındaydı 4

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Gaziantep
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