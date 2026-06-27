Karne günü öldürüldü! Çağlar henüz 16 yaşındaydı

Gaziantep'te, İbrahimli Mahallesi Vadi Park içerisinde iki grup arasında dün, karne dağıtım töreninin ardından çıkan tartışmada bıçakla yaralanan Çağlar Gönülalan (16), tedavi gördüğü hastanedeki yaşam mücadelesini kaybetti.
10 sınıf öğrencisi olan ve karne gününde bıçaklanan Gönülalan'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan ve emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, 12. sınıf öğrencisi Halil A. (18) ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Dün İbrahimli Mahallesi Vadi Park içerisinde Şehit Ali Polat Anadolu Lisesi öğrencisi iki grup arasında karne dağıtım töreninin ardından tartışma çıkmış, tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Halil A. (18) bıçakla Çağlar Gönülalan'ı yaralamıştı.
Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
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