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Karnındaki 13 santimetrelik kitle başarıyla çıkarıldı: Hasta sağlığına kavuştu

Antalya ve Isparta’da farklı sağlık kuruluşlarına başvuran 30 yaşındaki adam karın bölgesinde tespit edilen yaklaşık 13 santimetrelik kitle, Burdur Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen 6 saatlik operasyonla tamamen çıkarıldı.

Karnındaki 13 santimetrelik kitle başarıyla çıkarıldı: Hasta sağlığına kavuştu

Antalya ve Isparta’da farklı sağlık kuruluşlarına başvuran 30 yaşındaki adam karın bölgesinde tespit edilen yaklaşık 13 santimetrelik kitle, Burdur Devlet Hastanesi’nde gerçekleştirilen 6 saatlik operasyonla tamamen çıkarıldı. Çevre dokularla yakın ilişkili olan kitlenin çıkarılmasının ardından hasta sağlığına kavuşarak taburcu edildi.

Uzun süredir devam edenkarın ağrısı, karında şişlik, idrar ve sindirim sisteminden yaşadığı güçlükler nedeniyle farklı sağlık kuruluşlarına başvuran 30 yaşındaki Veli Kapan, yaşadığı sağlık sorunlarına uzun süre çözüm aradı. Antalya ve Isparta’da çeşitli hastanelerde yapılan tetkiklerin ardından hastanın karın bölgesindemesanenin arkasında yerleşim gösteren, idrar kanalları ile kalın bağırsağın son bölümüne bası yapan ve sağ bacağa giden ana toplardamar ile atardamarı saran yaklaşık 13 santimetrelik bir kitle tespit edildi. Şikayetlerinin giderek artması üzerine Burdur Devlet Hastanesine başvuran hasta, burada gerçekleştirilen ayrıntılı değerlendirmelerin ardından multidisipliner bir yaklaşımla ameliyata alındı.

6 SAAT SÜREN BAŞARILI OPERASYON

Genel Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Kenan Demirbakan, Üroloji Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Sabri Aydemir ve Üroloji Uzmanı Dr. Kaan Çömez ile deneyimli ameliyathane ekibinin gerçekleştirdiği yaklaşık 6 saatlik operasyon sonucunda, çevre dokularla yakın ilişkisi bulunan kitle tamamen çıkarıldı. Ameliyat sonrasında sağlık durumu yakından takip edilen hastamızın tedavi ve iyileşme sürecinde herhangi bir komplikasyon gelişmedi. Genel durumu iyi olan Veli Kapan, sağlığına kavuşarak şifa ile taburcu edildi.

"DAHA BÜYÜK YERLERDE DAHA KOLAY TEDAVİ OLACAĞIMI DÜŞÜNÜYORDUM"

Yaşadığı süreci anlatan 30 yaşındaki Veli Kapan, uzun süre farklı sağlık kuruluşlarında çözüm aradığını belirterek şunları söyledi:
"Böbrek ağrılarım ve diğer şikâyetlerim başladığında daha büyük hastanelere gidersem daha kolay tedavi olabileceğimi düşündüm. Antalya ve Isparta’da birçok hastaneye başvurdum ancak bir türlü çare bulunamadı. Şikâyetlerim artınca Burdur Devlet Hastanemize geldim. Aslında ilk başta buraya gelmeyerek boş yere zaman kaybettiğimi anladım. Şimdi kendimi çok iyi hissediyorum."
Yaşadığı sağlık sorunlarının beslenmesini de olumsuz etkilediğini belirten Kapan,"Ağrılarım nedeniyle yeterince beslenemiyor, zayıflıyordum. Şimdi yeniden yeterli beslenebiliyorum ve kilo almaya başladım. Sabaha kadar başımdan ayrılmadılar. Nöbeti biten doktorumun evinden arayarak durumumu sorması, vardiyası değişen hemşirenin yerine yeni hemşire gelene kadar başımdan ayrılmaması beni çok mutlu etti. Başta doktorlarımız olmak üzere tüm ekibe teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun" dedi.

Karnındaki 13 santimetrelik kitle başarıyla çıkarıldı: Hasta sağlığına kavuştu 1

Karnındaki 13 santimetrelik kitle başarıyla çıkarıldı: Hasta sağlığına kavuştu 2

Karnındaki 13 santimetrelik kitle başarıyla çıkarıldı: Hasta sağlığına kavuştu 3


Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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