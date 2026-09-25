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Adana’da kontrolden çıkan iki otomobil peş peşe mağazaya girdi: 2 yaralı

Adana’da sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil, peş peşe bir mağazaya girdi. Kazadan 2 kişi yaralandı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Adana’da kontrolden çıkan iki otomobil peş peşe mağazaya girdi: 2 yaralı

Kaza, saat 19.15 sıralarında merkez Sarıçam ilçesine bağlı Osmangazi Mahallesi Akif Palalı Bulvarı’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücülerinin direksiyon hakimiyetini kaybettiği iki otomobil, kısa aralıklarla yol kenarında bulunan aynı mağazaya girdi.

Adana’da kontrolden çıkan iki otomobil peş peşe mağazaya girdi: 2 yaralı 1

KAZA YAPAN İKİ OTOMOBİL MAĞAZAYA DALDI

Kazaların ardından bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan 2 kişi, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Mağazada ve araçlarda maddi hasar meydana geldi.
Adana’da kontrolden çıkan iki otomobil peş peşe mağazaya girdi: 2 yaralı 2

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Adana kaza
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