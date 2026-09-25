Dünyanın en dar arastasını süsleyen üzümler hasat edildi

Çorum Belediyesi tarafından restore edilerek yeniden şehrin kültür ve turizm hayatına kazandırılan yaklaşık 70 yıllık Eskiciler Sokak (Dar Arasta), 1,5 metre genişliğindeki genişliği ve iki tarafındaki dükkanlarıyla yerli ve yabancı turistlerden büyük ilgi görüyor. Arastayı ise asmalardaki üzümler süslüyor. Arasta esnafıyla kahvaltıda bir araya gelen Belediye Başkanı Halil İbrahim Aşgın, üzümleri hasat etti. Yıllar önce dikilen asmanın meyveleri, esnafla paylaşılırken, bir bölümü de asmayı diken Mustafa Ekmekçi’nin oğlu Yusuf Ekmekçi’ye gönderilmek üzere ayrıldı.

"ŞEHRİMİZE DE VEFA GÖSTERMEK DURUMUNDAYIZ"

Buluşmada konuşan Başkan Aşgın, programın yalnızca bir üzüm hasadı olmadığını belirterek, vefa duygusunun geçmişten geleceğe taşınmasının önemine değindi. Vefanın yalnızca insanlar arasında değil, tarih ve medeniyetle kurulan bağda da yaşatılması gerektiğini vurgulayan Aşgın, "Vefa sadece insanlara karşı yapılan bir şey değildir. İnsanlar birbirine elbette vefa göstermeli. Tarihe, medeniyete vefa göstermemiz lazım. Şehrimize de vefa göstermek durumundayız. Şehre vefa da o şehrin kültürünü yaşatarak gösterilir. Şehrin geçmişini emin adımlarla geleceğe taşıyarak gösterilir" dedi.

Eskiciler Sokak'taki üzüm asmalarının bugüne kadar korunmasının esnafın duyarlılığını ortaya koyduğunu belirten Aşgın, olgunlaşan üzümlere kimsenin müdahale etmemesinin Ahilik kültürünün önemli bir göstergesi olduğunu söyledi. Aşgın, "Şu aşamaya kadar öyle gözüküyor ki bir kişi elini bile uzatmamış. Bu da bizim esnafımızın dürüstlüğünü, Ahilik geleneğine ve ahlaki değerlerimize olan bağlılığını gösteriyor. Her esnafımız dükkanlarını toplasaydı şu anda böyle bir sofra üzümlerle beraber kurulamazdı" diye konuştu.

"ŞEHRİMİZİN RUHU TEKRAR DİRİLİYOR"

Hasat edilen üzümlerin bir bölümünün ihtiyaç sahiplerine ulaştırılacağını, bir bölümünün ise esnafla paylaşılacağını belirten Aşgın, bu paylaşımın arastadaki geleneksel esnaf kültürünün de bir yansıması olduğunu ifade etti. Çorum’un tarihi ve kültürel mirasına sahip çıkmanın belediyecilik anlayışlarının önemli bir parçası olduğunu ifade eden Aşgın, Eskiciler Sokak gibi mekenların yalnızca fiziki olarak korunmasının yeterli olmadığını, buraların yaşayan alanlara dönüştürülmesi gerektiğini dile getirdi. Tarihi mekânların şehrin ruhunu oluşturduğunu belirten Başkan Aşgın, "Şehrimizin ruhu hamdolsun tekrar diriliyor ve dirilmeye devam edecek" ifadelerini kullandı.

Arastanın ziyaretçilerin uğrak noktalarından biri haline geldiğini ifade eden Aşgın, "Her geldiğimiz zaman mutlaka insanlar Dar Sokak’ta bir fotoğraf çektiriyor. Gece geliyor, gündüz geliyor ve geçiyor. Önümüzdeki süreçte mutlaka çok daha iyi bir noktaya gidecektir. Daha üst düzey turizm açısından insanlar buraya gelmeye başlayacak" diye konuştu.

Eskiciler Sokak’ın restorasyonla birlikte yeniden hayat bulmasının ardından tarihi dokusuyla ziyaretçileri ağırlamaya devam ettiğini belirten Aşgın,"Bundan sonraki süreçte her geçen gün üzerine koyarak daha iyiye doğru Allah’ın izniyle gideceğiz. Esnaf çocuğu olarak her zaman yanınızdayız. İyi gününüzde, kötü gününüzde her zaman yanınızdayız. Hep beraber şehrimizi daha ileriye taşıyacağız" dedi.



BAŞKAN AŞGIN’A TEŞEKKÜR

Programda söz alan Çorum Mobilyacılar Odası Başkanı Fatih Erdal, arastada faaliyet gösteren esnaflar adına Başkan Aşgın’a, arastaya ve Çorum’a kazandırdığı hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti. Çorum Kalaycılar ve Hırdavatçılar Odası Başkanı Sedat Ek de Başkan Aşgın’ın çalışmalarını takdir ederek, arasta ve şehre yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti. Arasta esnafı da Başkan Aşgın’a düzenlenen program ve tarihi arastaya yönelik çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Kaynak: İHA | Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır