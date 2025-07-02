Karot testi nedir? Karot testi nasıl yapılır? Karot testi ne kadar? Karot testi ücreti 2025

Uzmanların sürekli olarak uyardığı deprem öncesi alınması gereken bazı önlemler bulunmaktadır. Bu önlemler hem kişisel hem de binalara yönelik önlemlerdir. Özellikle binaların dayanıklılıklarını ölçmek ve yeni yapılan binaların deprem tedbirleri kapsamında inşa edilmesi can ve mal güvenliği açısından son derece önemlidir. Kişiler, sahip oldukları ya da yaşadıkları mülkler için yetkili kurum ve kuruluşlara gerekli olan başvuruları yapmalı ve mevcut binaların dayanıklılıkları ölçülerek eksikler giderilmelidir.

Karot testi nedir? Karot testi nasıl yapılır?

Deprem dayanıklılık testi olarak da bilinen karot testi bina çürük raporu, bina sağlamlık testi, riskli yapıların tespiti isimleri ile de bilinir ve bu amaçlara yönelik yapılır. Karot testinde binaların depreme olan dayanıklılıkları ölçülmekte ve yapılan test aşamalarının sonucunda yetkili kişiler tarafından raporlama gerçekleştirilir. Rapora göre riskli olan ve olmayan binalar belirlenerek gerekli uygulamalar hayata geçirilir.

Karot testi başvurusu yapılmasının ardından öncelikli olarak inceleme yapılacak olan taşıyıcı elemanın beton olan yüzeyinde bir delik açılmaktadır. Açılan bu delik karot testinde kullanılan özel bir makine ile meydana getirilir. Devamındaki süreçte açılan delikten bir beton örneği alınır. Alınan örnek laboratuvara gönderilir ve örnek üzerinde çeşitli incelemeler yapılır.

İncelemeler genelde 4 gün civarında sonuçlanır ve bir rapor hazırlanır. Hazırlanan raporda yapının depreme dayanıklı olup olmadığı, ne kadar risk taşıdığı gibi sonuçlar yer alır. Bu sonuçlara göre yapı ile ilgili yıkım ya da çeşitli düzenlemeler ve yenilemeler hakkında kararlar alınır.

Karot testi ne kadardır?

Bir yapı depreme dayanıksız olarak belirlenir ve karot testi sonucunda riskli yapı statüsüne alınırsa kentsel dönüşüm süreçlerine göre yıkım kararına maruz kalabilir. Güçlendirme işlemi için ruhsat alınması durumu da raporda binanın ne kadar risk taşıdığı ve depreme hangi oranda dayanıklı olmadığına göre değişebilir.

Başvuru ile yaptırılabilen karot testi ücrete tabi olarak gerçekleştirilir. Her yıl güncellenen fiyatlara göre Karot testi ücreti 2025 yılı için 15.000 TL ile 100.000 TL arası değişiklik gösterebilmektedir. Maliyetine göre hesaplanarak çıkartılan bu tutarlar için önce ilgili ve yetkili kurumlara başvuru işlemi gerçekleştirmek gerekir.