HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Karpuzlu’da hayvan sağlığı için çalışmalar sürüyor

Karpuzlu İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü bünyesindeki hayvan sağlığı biriminde görevli veteriner hekimler sahada büyükbaş hayvanların aşılamalarını gerçekleştirirken, jandarma ekipleri de kaçak ve belgesiz hayvan hareketlerinin önlenmesi amacıyla yol kontrolleri de eş zamanlı olarak yürütülüyor.

Karpuzlu’da hayvan sağlığı için çalışmalar sürüyor

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. İlçe genelinde hayvan hastalıklarına karşı koruyucu önlemlerin artırıldığını belirten yetkililer, veteriner hekimlerin işletmeleri tek tek ziyaret ederek büyükbaş hayvanların aşılama işlemlerini titizlikle gerçekleştirdiğini, bununla birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle koordineli şekilde yol kontrolleri yapıldığını bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde de belgesiz ve izinsiz hayvan nakillerinin önüne geçilmesinin hedeflendiği vurgulanırken, hem hayvan sağlığının korunması hem de salgın ihtimali risklerinin bertaraf edilmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla devam edeceği ifade edildi. Yetkililer, hayvan yetiştiricilerinin aşı ve nakil şartları konusunda duyarlı olmalarını isterken, kural dışı uygulamalara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini de hatırlattı.

Karpuzlu’da hayvan sağlığı için çalışmalar sürüyor 1

Karpuzlu’da hayvan sağlığı için çalışmalar sürüyor 2

Karpuzlu’da hayvan sağlığı için çalışmalar sürüyor 3

Karpuzlu’da hayvan sağlığı için çalışmalar sürüyor 4Kaynak: İHA   |   Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Malatya’da bıçaklı kavga: 2 yaralıMalatya’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
Kavşakta otomobile çarptı, karşı yola geçti: 2 yaralıKavşakta otomobile çarptı, karşı yola geçti: 2 yaralı

Anahtar Kelimeler:
Aydın
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Airbus'un güvenlik açıklaması gündem olmuştu! Papa'nın uçağı da risk altında çıktı

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Eski gelinini öldürmüştü; cezaevinde intihar etti!

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Okan Buruk'tan 3 isme kesik! Trip attı! Yollar ayrılıyor...

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Görenler tanıyamadı! 32 yıl önceki halini paylaştı

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

Ailesini kaybetti, tefeciler peşinde

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.