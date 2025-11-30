Karpuzlu’da hayvan sağlığı için çalışmalar sürüyor

Aydın’ın Karpuzlu ilçesinde bulaşıcı hayvan hastalıklarının önlenmesine yönelik çalışmalar aralıksız sürdürülüyor. İlçe genelinde hayvan hastalıklarına karşı koruyucu önlemlerin artırıldığını belirten yetkililer, veteriner hekimlerin işletmeleri tek tek ziyaret ederek büyükbaş hayvanların aşılama işlemlerini titizlikle gerçekleştirdiğini, bununla birlikte İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleriyle koordineli şekilde yol kontrolleri yapıldığını bildirdi. Jandarma ekipleri tarafından yapılan denetimlerde de belgesiz ve izinsiz hayvan nakillerinin önüne geçilmesinin hedeflendiği vurgulanırken, hem hayvan sağlığının korunması hem de salgın ihtimali risklerinin bertaraf edilmesi amacıyla çalışmaların kararlılıkla devam edeceği ifade edildi. Yetkililer, hayvan yetiştiricilerinin aşı ve nakil şartları konusunda duyarlı olmalarını isterken, kural dışı uygulamalara kesinlikle müsamaha gösterilmeyeceğini de hatırlattı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır