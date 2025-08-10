HABER

Kars Kalesi’nin eteklerinde korkutan anız yangını

Kars’ın tarihi simgelerinden Kars Kalesi’nin eteklerinde çıkan anız yangını korkuttu. Kimliği belirsiz kişi veya kişilerce yakılan otlar itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucu söndürüldü.

Yangın öğlenden sonra kale eteklerindeki otluk alanda başladı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler, bölgede kısa süreliğine paniğe neden oldu. Olay yerine gelen Kars Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, yangına birkaç koldan müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı.
Bölge sakinleri, yangın söndürme çalışmalarını endişeyle izlerken, itfaiye ekipleri aracın çıkmadığı bölgede ellerinde küreklerle yangını söndürmeye çalıştı. Rüzgarın etkisiyle etrafa sıçrayarak ilerleyen yağın uzun uğraşlar sonucu söndürüldü.
İtfaiye ekipleri bölgede soğutma çalışması yaptı. Yangının kimliği belirsiz kişi veya kişilerce sigara atmak süratiyle çıkarıldığı ileri sürüldü. Olay ile ilgili tahkikat başlatıldı.

