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Kars'ta 1 Mayıs yürüyüşünde gerginlik çıktı

Kars'ta 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nde yürüyen işçiler ile polis arasında kısa süreli gerginlik yaşandı.

Kars'ta 1 Mayıs yürüyüşünde gerginlik çıktı

Kars'ta 1 Mayıs yürüyüşü, saat 10.30 civarında Faikbey ile Kazımpaşa Caddesi kavşağında başladı. 1 Mayıs Tertip Komitesi'nin öncülüğünde bir araya gelen siyasi partiler ile sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin kaldırımda yürümelerine izin verildi. Yürüyüş sırasında Bahri Dağdaş Caddesi'ndeki kaldırımın dar olduğunu ileri süren bir grup, caddeye inmek istedi. Etkinlikte görev alan polisler gruba müdahale ederken, takviye olarak çevik kuvvet ekipleri çağrıldı. Grup ile polis arasında kısa süreli arbede yaşanırken, araya Kars CHP İl Başkanı Onur Uludaşdemir ile partililer girdi. Grubun kaldırımda devam ettiği yürüyüş, tren garı meydanında son buldu.

'HAKLARIN KAZANILMASI İÇİN DAİMA MÜCADELE EDİLMİŞTİR'

1 Mayıs Tertip Komitesi adına konuşan Eğitim-Sen Kars Şube Başkanı Hakan Topçu, "Hiçbir hak ve özgürlük, yönetenler tarafından bahşedilmemiştir. Hakların kazanılması için daima mücadele edilmiştir. Bir hak ve özgürlüğün güvence altına alınmasında ve anlamlı bir biçimde kullanılmasında mücadelenin yeri önemlidir. Mücadele ile kazanıldığından şüphe duyulmayan hakların başında çalışma hakkı gelir. İşçilerin ve emekçilerin mücadelesi başta çalışma hakkı olmak üzere; eğitim, beslenme, barınma, sosyal güvence, sağlık gibi ekonomik ve sosyal hakların tanınmasında büyük katkılar sunmuştur" dedi.

Konuşmanın ardından bir araya gelen işçiler, müzik eşliğinde halay çekti. (DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Kars
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