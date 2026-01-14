HABER

Kars'ta 1 yaşındaki bebek için ekipler seferber oldu

Kars’ta sağlık ve özel idare ekipleri, kar ve tipili yolları 1 yaşındaki bebek için aştı. Yüksek ateşi olan 1 yaşındaki bebek, ekiplerin zamanla yarışı sonrasında hastaneye yetiştirildi.

204 köy yolunun kar ve tipiden kapalı bulunduğu, okulların 1 gün tatil edildiği Kars’ta gecenin karanlığını sağlık ve özel idare ekipleri aydınlattı. Kars’ın Digor ilçesinin Gülheyran köyünde bebeğin yüksek ateşi çıktı. Aile durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

KAR VE TİPİ ENGELİ

Ancak bölgede etkili olan yoğun tipi ve kar yağışı nedeniyle köy yolunun araç trafiğine kapalı olması üzerine, bölgeye ambulans ve İl Özel İdaresi bağlı Digor İlçe Özel İdaresi karla mücadele ekipleri sevk edildi. Kar kalınlığının yer yer 1 buçuk metreyi bulduğu bölgede, Özel İdaresi ekipleri iş makineleriyle ambulansın ilerleyebilmesi için yolu açmak adına yoğun çaba sarf etti.

BEBEK İÇİN EKİPLER SEFERBER OLDU

Tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda, ekiplerin titiz çalışması sonucu sağlık görevlileri köye ulaştırıldı.
Gülheyran köyüne gelen ekipler, bebeğe ilk müdahaleyi evde yaptı, bebek daha sonra ambulansla Kars Harakani Devlet Hastanesi’ne nakledildi. Hastanede tedavi altına alınan bebeğin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: İHA

