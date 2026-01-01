HABER

Kars’ta 143 köy yolu ulaşıma kapandı, eğitime ara verildi

Kars’ta etkisini sürdüren yoğun kar yağışı ve tipi, 143 köyün kent ile bağlantısını kesti. Sarıkamış’ta ise yoğun kar yağışından dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği minibüs kara saplandı.

Kars’ta kar yağışı ve tipi nedeniyle merkezde 22, Akyaka’da 3, Arpaçay’da 23, Digor’da 4, Kağızman’da 3, Sarıkamış’ta 19, Selim’de 18 ve Susuz’da 23 olmak üzere toplam 143 köy yolu ulaşıma kapandı. Yolların açılması için İl Özel İdaresi ekipleri yoğun çaba sarf ediyor.

KARS'TA YOĞUN KAR YAĞIŞI: EĞİTİME ARA VERİLDİ

Öte yandan eğitime 2 Ocak Cuma günü 1 gün ara verilen Kars’ta kış hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar ve tipinin etkili olduğu Susuz-Boğatepe-Göle devlet yolu ve Ardahan-Kars yolu, Sakaltutan Geçidi tipi ve görüş mesafesinin olmaması nedeniyle kolluk kuvvetleri ile irtibatlı olarak 1 Ocak saat 17.35 itibariyle ağır tonajlı araçlara kapatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
kar yağışı Kars
